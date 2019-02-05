وظائف للجنسين بشركة الاتصالات السعودية

المواطن - الرياض

أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء للعمل بالشركة بمدينة الرياض، لحملة البكالوريوس فما فوق من ذوي الخبرة، للعمل بمسمى (محلل أول الخزانة، ومهني تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات، ومحلل أول المحاسبة)، وذلك وفقاً للتخصصات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- محلل أول الخزانة – للنساء فقط (Senior Treasury Analyst):

– درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسب أو أي مسائل أخرى ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن سنتين.

2- مهني تطبيقات تقنية المعلومات والاتصالات (ICT Applications Professional):

– درجة البكالوريوس أو الماجستير في علوم الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات أو هندسة البرمجيات.

– شهادة مهنية ذات الصلة في DM (CDMP) أو شهادة SID أو TOGAF.

– خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجالات ذات صلة موضحة بالوصف بالرابط أدناه.

3- محلل أول المحاسبة – للنساء فقط (Senior Accounting Analyst):

– درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية.سنوات.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال المحاسبة أو المجال المالية.

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).