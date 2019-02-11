وظائف للجنسين في مركز العمليات الأمنية 911

المواطن - الرياض

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية الموحد (911) التابع لوزارة الداخلية عن توفر وظائف للرجال والنساء من حملة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية واللغات الأخرى

وأوضح المتحدث الرسمي للمركز العقيد عبدالله الطويان في تغريده بحسابه في تويتر، أن من ضمن الشروط الواجب توافرها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو أي من اللغات الأخرى.

مكان العمل:

– منطقة مكة المكرمة (حالياً)

– منطقة الرياض (قريباً).

وسيتم التقديم من خلال إرسال السيرة الذاتية متضمنة جميع المؤهلات والمهارات للبريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وسيحال الطلب إلى الإدارة المختصة.

ولمتابعة التفاصيل على الرابط المرفق (هنا).