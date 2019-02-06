وظائف للرجال بمستشفى قوى الأمن في الدمام

المواطن - الدمام

أعلنت مستشفيات قوى الأمن، عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظيفة شاغرة للرجال لحملة الدبلوم، للعمل بالمستشفى بمدينة الدمام، للعمل بالمسميات التالية (مساعد صيدلي Pharmacy Assistant)، وذلك وفقًا للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مساعد صيدلي (Pharmacy Assistant).

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم في تخصص الصيدلة.

3- خبرة لا تقل عن سنتين.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءًا من اليوم الأربعاء بتاريخ 06/ 02/ 2019م وينتهي بتاريخ 16/ 02/ 2019م.

طريقة التقديم: للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)