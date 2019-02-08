وظائف نسائية شاغرة في إدارة تعليم الرس

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الرس ممثلة بإدارة الموارد البشرية عن توفر عدد من الوظائف النسائية الشاغرة على لائحة المستخدمين، وذلك وفق الشروط التالية:
– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.
– أن تكون قادرة على القيام بأداء الوظيفة، مع إجادة القراءة والكتابة.
– أن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاما.
– تقديم ما يثبت السكن داخل محافظة الرس.
– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل لجنة الاستقبال والتنسيق.
– أن تكون المتقدمة مسجلة في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).
– ألا تكون المتقدمة متقاعدة من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت الإدارة أن موعد التقديم على هذه الوظائف يبدأ يوم الأحد الموافق 5/ 6/ 1440هـ، ويستمر لمدة أسبوعين.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)