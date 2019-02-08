وظائف نسائية شاغرة في إدارة تعليم الرس

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الرس ممثلة بإدارة الموارد البشرية عن توفر عدد من الوظائف النسائية الشاغرة على لائحة المستخدمين، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– أن تكون قادرة على القيام بأداء الوظيفة، مع إجادة القراءة والكتابة.

– أن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاما.

– تقديم ما يثبت السكن داخل محافظة الرس.

– اجتياز المقابلة الشخصية بعد تحديد موعد المقابلة من قبل لجنة الاستقبال والتنسيق.

– أن تكون المتقدمة مسجلة في برنامج الخدمة المدنية (ساعد).

– ألا تكون المتقدمة متقاعدة من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

وأوضحت الإدارة أن موعد التقديم على هذه الوظائف يبدأ يوم الأحد الموافق 5/ 6/ 1440هـ، ويستمر لمدة أسبوعين.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)