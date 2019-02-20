وظائف نسائية شاغرة لدى شركة صلة في الرياض

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة صلة، المتخصصة في إدارة العمل والتدريب والتوظيف عن بُعد ومراقبة الإنتاجية والتعليم الإلكتروني، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف إدارية شاغرة للنساء، على مسمى “ممثلة خدمة عملاء”؛ وذلك للعمل ضمن نظام الشفتات المسائية من المنزل، لدى فروع الشركات المتعاقدة معها في مدينة الرياض.

وأبرزت شركة صلة أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم أو الدرجة الجامعية في تخصص ذي صلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت شركة صلة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة صلة للتوظيف الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)