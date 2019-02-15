وظائف نسائية شاغرة لدى مراكز عبور في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة مراكز تنمية الإنسان “عبور” للرعاية النهارية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفر عدد من الوظائف الصحية والتعليمية الشاغرة للنساء من السعوديين وغير السعوديين، لحملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في كل من الرياض، ووادي الدواسر، ومحايل عسير.

وبيّنت المجموعة أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائيات تربية خاصة- توحد (الرياض).

. ممرضات (وادي الدواسر، ومحايل عسير).

. أخصائيات علاج وظيفي (الرياض).

وأوضحت المجموعة أن على الراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهن عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا).