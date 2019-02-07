وظائف هندسية وفنية شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات

المواطن - الرياض

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني توفر وظائف هندسية وفنية لذوي الخبرة، للعمل بمجمّعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل، بمسمى (مهندس المعدات الدوارة، ومهندس تكامل الأصول، والمستشار الفني للإنتاج، ومسؤول تنفيذي التسويق والمبيعات، وفني تحليل)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- مهندس المعدات الدوارة (Rotating Equipment Engineer).

2- مهندس تكامل الأصول (Asset Integrity Engineer).

3- المستشار الفني للإنتاج (Production Technical Advisor).

4- مسؤول تنفيذي التسويق والمبيعات (Marketing and Sales Executive).

5- فني تحليل (Analyzer Technician).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).