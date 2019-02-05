وفاة أول رئيس لشركة الكهرباء السعودية بالخرج

المواطن - الخرج

تقدمت شركة السعودية للكهرباء‬⁩ بأحر التعازي وصادق المواساة لأبناء وأسرة المغفور له، محمد البكيري الذي وافته المنية اليوم.

والبكيري من أعيان محافظة ⁧‫الخرج‬⁩، ومؤسس شركة كهرباء الخرج وأول رئيس مجلس إدارة لها.