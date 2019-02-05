وفاة أول رئيس لشركة الكهرباء السعودية بالخرج

المواطن - الخرج
تقدمت شركة السعودية للكهرباء بأحر التعازي وصادق المواساة لأبناء وأسرة المغفور له، محمد البكيري الذي وافته المنية اليوم.
والبكيري من أعيان محافظة الخرج، ومؤسس شركة كهرباء الخرج وأول رئيس مجلس إدارة لها.
تقدمت شركة السعودية للكهرباء بأحر التعازي وصادق المواساة لأبناء وأسرة المغفور له، محمد البكيري الذي وافته المنية اليوم.
والبكيري من أعيان محافظة الخرج، ومؤسس شركة كهرباء الخرج وأول رئيس مجلس إدارة لها.
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