وفاة سماحة المفتي إشاعة مغرضة.. هذه الصورة تكشف الحقيقة

المواطن - الرياض

بين الحين والآخر، يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات وأنباء عن حدث معين، وبعد البحث والتقصي يتبين أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد إشاعات يستهدف المروجون لها نشر الفتن وإشاعة الفوضى في المجتمع.

وكان آخر هذه الإشاعات تداول أنباء عن وفاة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، حفظه الله.

وبعد البحث والتقصي عن حقيقة هذه المعلومات، تبين أنها مجردة إشاعة كسابقاتها من الإشاعات، والغريب أن متداولي الخبر زعموا أنه صادر عن هيئة كبار العلماء بشأن وفاة سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ؛ عن عمر يناهز 75 عاماً.

يذكر أن سماحة المفتي العام ولله الحمد بصحة جيدة، وأنه داوم اليوم في مكتبه بمقر الرئاسة للإفتاء بالرياض.

الجدير بالذكر أن الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ من مواليد مدينة مكة المكرمة العام 1943، وعيَّنه الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، مفتيًا للبلاد في العام 1999 خلفًا للمفتي الرحل الشيخ عبدالعزيز بن باز.

وعلق الإعلامي سعيد الشهراني على هذه الإشاعة بنشر صورة لسماحة المفتي وهو يمارس مهام عمله اليوم الخميس.

غير صحيح ما يُشاع مؤخراً عن وفاة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ حفظه الله .. فهو ولله الحمد بأتم صحة وعافية ♥️ pic.twitter.com/79TXCi8jxF — سعيد الشهراني (@tbld1919) February 7, 2019