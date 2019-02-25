وفاة قائد مدرسة في الرياض بعد ارتطام مركبته بجمل سائب على الطريق

المواطن - الرياض

توفي قائد مدرسة الحريق الأولى في محافظة الحريق بالرياض، بعد ارتطام مركبته بجمل سائب على طريق حوطة بني تميم الحريق، خلال عودته من عمله.

وأكد مدير الإشراف التربوي بتعليم محافظتي حوطة بني تميم والحريق، عبدالله الدكان، الخبر قائلاً: توفي قبل قليل زميلنا إبراهيم بن محمد آل حسين، قائد مدرسة الحريق الأولى وهو عائد من مدرسته؛ إثر حادث أليم على طريق حوطة بني تميم الحريق.. بسبب اعتراض أحد الجمال السائبة.. رحمه الله رحمة الأبرار الأطهار”.

وتابع الدكان: ما زال إهمال ملاك الإبل وتجاهل الجهات المعنية يسهمان في حصد أرواح الأبرياء تباعًا.