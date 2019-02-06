وفاة مدير الأمن العام السابق الفريق سعود الهلال

المواطن - الرياض

توفي اليوم الأربعاء، مدير الأمن العام السابق الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال، إثر معاناة مع المرض خارج البلاد.

“المواطن” تقدم أحر التعازي لأسرة الفريق سعود الهلال، وتدعو الله أن يتغمده بوافر رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال مدير الأمن العام السابق، كما تولى منصب مدير شرطة الرياض.

الفريق الهلال خريج كلية الشريعة بالرياض قرر بعد تخرجه الانخراط في العمل الأمني عبر دورة تأهيلية بدأ بعدها كضابط شرطة ليقوده النجاح والتميز الأمني إلى تولي قيادة العديد من مراكز الشرط بمنطقة الرياض ثم قيادة إدارة البحث والتحري في شرطة المنطقة.

وبعد نجاحه اللافت في إدارة البحث والتحري تم تعيينه مديرًا لدوريات الأمن في منطقة الرياض، ليستهل مهمة جديدة في التطوير والنجاح، ليتم تعيينه بعدها مديرًا للإدارة العامة لدوريات الأمن برتبة عميد ثم تولى قيادة شرطة منطقة الرياض في عام 1431هـ، وتمت ترقيته فيما بعد إلى رتبة لواء، كما تولى منصب مدير الأمن العام منتصف العام الماضي.

وصدر أمر ملكي من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في أواخر ديسمبر الماضي، بإعفاء الفريق سعود هلال من منصب مدير الأمن العام وتعيين الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مديرًا للأمن العام.

وتضمن الأمر الملكي الكريم تعيين الفريق/ سعود بن عبدالعزيز هلال مستشارًا في وزارة الداخلية.