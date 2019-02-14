وفاة نادية فهمي في دار المسنين يوم عيد الحب

المواطن - القاهرة

توفيت الفنانة المصرية نادية فهمي اليوم بعد رحلة طويلة مع المرض أُدخلت على إثرها إحدى دور المسنين.

وتحولت نادية فهمي إلى قضية رأي عام في السوشيال ميديا قبل وفاتها حين قررت أسرتها إيداع دار المسنين لتوفير العناية لها.

ولدت نادية فهمي في عام 1950 وتوفيت في الرابع عشر من فبراير وهو اليوم الذي يحتفل به العديد من دول العالم بما يسمى عيد الحب أو الفلانتين لتترك خلفها قصة مؤلمة لكل محبيها.

درست نادية فهمي التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية في القاهرة، وقامت بأدوار مع رواد السينما المصرية الأوائل مثل محمود المليجي، وشكري سرحان، وزوزو ماضي، ثم توقفت لفترة عن التمثيل وبعدها عادت لتشارك في عدد من الأعمال التلفزيونية من بينها مسلسل الرحايا في 2009 والخواجة عبدالقادر في 2012.

بدأت نادية فهمي مشوارها الفني مع مسلسل القضبان عام 1974، ثم توالت مشاركاتها وتنوعت ما بين الدراما والكوميديا.

شاركت نادية فهمي في مسلسل ضمير أبلة حكمت 1991 مع فاتن حمامة ثم في عام 1994 شاركت في مسلسل أرابيسك مع صلاح السعدني.

تزوجت نادية فهمي من الفنان المصري سامح الصريطي، ولديها منه ابنتان، هما آية، وتعمل مديرة موارد بشرية بإحدى شركات الاتصالات، وابتهال الصريطي، وتعمل في مجال التمثيل، وشاركت في عدة مسلسلات منها: وضع أمني، وسابع جار، والسبع وصايا، وفيلم فتاة المصنع مع المخرج محمد خان.

وانفصلت الفنانة نادية فهمي عن سامح الصريطي بعد زواج دام لأكثر من 23 عامًا.