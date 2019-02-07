وفاق سطيف يُهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد مدرب #الفيحاء

المواطن - مروة نبيل

شدد رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري، حسان حمار على اتخاذ إجراءات قانونية ضد مدرب الفريق السابق، نور الدين بن زكري، المدير الفني الجديد لنادي الفيحاء.

وكان نور الدين بن زكري قد تقدم باستقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وفاق سطيف الجزائري، يوم الثلاثاء الماضي، بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد، قبل أن يتعاقد على تدريب الفيحاء حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي.

وتعاقد نادي وفاق سطيف الجزائري مع المدير الفني نبيل نغيز لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب نور الدين بن زكري.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف الجزائري خلال المؤتمر الصحافي لتقديم المدرب نبيل نغيز: “وفاق سطيف سيتخذ الإجراءات القانونية ضد الجهاز الفني السابق وفقا للوائح الاتحاد الجزائري”.

وتابع حسان حمار تصريحاته قائلًا: “زكري وقع على عقد تدريب فريق آخر دون أن يفسخ عقده معنا، كان يفترض أن يقوم المدرب بفسخ عقده بنفس الطريقة التي عرفت عودته لوفاق سطيف، لكن ذلك لم يتم”.