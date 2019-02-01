وفد سفارة المملكة بالمكسيك يبحث فرص التعاون مع حاكم يوكاتان

تلبية لدعوة من حكومة ولاية يوكاتان المكسيكية، قام وفد من سفارة المملكة لدى المكسيك برئاسة رئيس القسم الاقتصادي والثقافي بالسفارة راكان بن عبد السلام السعدون بزيارة عمل لعاصمة الولاية مدينة مريدا والالتقاء بحاكم الولاية السيد موريسيو بيلا.

واطلع الوفد على الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه الولاية الهامة بالمكسيك والمشاريع التنموية الكبيرة القائمة فيها، وتباحث الجانبان حول عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مساعد رئيس القسم السياسي سعود بن عواد الدوسري وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بولاية يوكاتان.

الجدير بالذكر أن ولاية يوكاتان المكسيكية تقع في جنوب شرق المكسيك في الجزء الشمالي من شبه حزيرة يوكاتان، وهي من أهم المناطق التي ازدهرت ونمت فيها حضارة المايا، فبعد استقلال المكسيك عن الاستعمار الإسباني أعلنت يوكاتان عن تأسيس جمهورية منفصلة سميت (جمهورية يوكاتان الأولى) في العام 1823، ومن ثم تم إعادتها طوعا في نفس العام إلى اتحاد جمهورية المكسيك.

وعاودت يوكاتان مرة أخرى إعلان استقلالها في عام 1841، وشكلت الجمهورية الثانية لها، وأعلنت أنها اتخذت ذلك القرار نتيجة عن الصراعات الثقافية والسياسية الكبيرة في تلك الفترة بالإضافة إلى عدم قناعتها ببنود الاتحاد المكسيكي آنذاك.

وبعد مضي 7 سنوات تقريبا عادت لتكون جزءًا من الاتحاد المكسيكي، وتم تقسيمها لاحقا لثلاث ولايات هي: كامبيتشي وعاصمتها (كامبيتشي)، وكينتانا رو وعاصمتها (تشيتومال) وأبرز مدنها أيضا مدينة كنكون إحدى أشهر المدن السياحية حول العالم، ويوكاتان وعاصمتها (مريدا)، التي أصبحت أكثر الولايات المكسيكية أمانا، ومنحت لقب “مدينة السلام” في عام 2011 من قبل لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة.