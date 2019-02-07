وكيل البيروفي راموس يتواصل مع #النصر

المواطن - طارق سعد

علمت “المواطن” أن وكيل المدافع البيروفي راموس لاعب النصر يتواصل بشكل مكثف مع الإدارة النصراوية هذه الأيام لبحث مستقبل راموس في الفترة القادمة.

وتعاقد النصر مع المدافع البرازيلي مايكون بيريرا قادماً من غلطة سراي التركي لمدة موسم ونصف بالإعارة، حيث حل بديلاً لراموس الذي وضعته الإدارة النصراوية على بند لاعب الاستثمار.

وبحسب مصادر خاصة لـ“المواطن” فإن راموس ووكيله غاضبان من تصرف الإدارة النصراوية بتحويل اللاعب لبند الاستثمار بشكل مفاجئ، خاصة أن الإدارة أبدت نفيها في وقت سابق على تساؤلات راموس إزاء ما طُرح في وسائل الإعلام عن نية النصر التخلي عنه، في ظل إغلاق فترة التسجيل الشتوية في أغلب الدول الأوروبية التي كان من الممكن أن يبحث اللاعب ووكيله عن عرض احترافي يضمن له استمرارية اللعب.

ويُعد الدوري البيروفي وجهة محتملة لراموس لاستكمال موسمه، حيث تغلق فترة تسجيل اللاعبين في بيرو بتاريخ 29 مارس المقبل.