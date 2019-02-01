وكيل هتان باهبري يكشف مفاجأة حول فيديو #الهلال

المواطن - محمد سمعة

أوضح جرّاح الظفيري وكيل أعمال اللاعب هتان باهبري لاعب نادي الشباب، أن الفيديو المنتشر بخصوص انتقال موكله لنادي الهلال هو للمزاح فقط.

وتحدث الظفيري في تصريحات إعلامية قائلًا: الفيديو المنتشر قديم وكان من باب المزاح، ولم يُبلغنا الشباب بتلقيه أي عروض رسمية تطلب اللاعب.

وكان فيديو متداول للاعب هتان باهبري وهو يتحدث لأحد الجماهير الهلالية عن اقترابه من التوقيع لأزرق العاصمة قائلًا: إن شاء الله يصير الخير.

ولم يرغب هتان باهبري في الفترة الأخيرة تجديد عقده مع نادي الشباب.

وكان جرّاح الظفيري نفى في وقت سابق وجود أي اتفاق بين هتان باهبري ونادي الاتحاد للانضمام إلى الأخير خلال الفترة المقبلة.

شارك هتان باهبري في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا مع المنتخب السعودي، وشارك كذلك في بطولة كأس أمم آسيا 2019 مع المنتخب السعودي، ثم ودع الأخضر البطولة بعد ذلك من دور ثمن النهائي أمام منتخب اليابان.