يارا نعوم تكشف مفاجأة بشأن ذاكرة عماد متعب وسر البطاطس!

المواطن - القاهرة

كشف مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق عماد متعب، أن زوجته، ملكة جمال مصر السابقة، يارا نعوم تعرضت للظلم كثيرًا بسببه، وكانت تلام إذا خسر الأهلي، أو إذا أضاع هو فرصة لتسجيل هدف.

من جهتها ردت يارا نعوم خلال استضافتهما في برنامج “معكم” على قناة سي بي سي المصرية، أنها كانت تتضايق من انتقادها باستمرار، وحكت عن أصعب موقف واجهته في غياب عماد متعب، أثناء وجوده في معسكر، عندما تعرضت ابنتهما تمارا لإصابة واحتاجت لإجراء جراحة، ولم يكن لديها أي شخص تلجأ إليه للبقاء في البيت مع ابنتهما الأخرى سلين.

في سياق آخر، قالت يارا نعوم: إنها حاولت أن تطبخ له “صنية بطاطس” ونجحت، ولكن بعد مرور 8 ساعات من المحاولات المستمرة، متابعةً أن أثناء فترة الخطوبة كان متعب يتحجج بالجوع للقائها والخروج معه، مشيرة إلى أنها حتى الوقت الحالي لا يمكنها الطهي إطلاقًا رغم كل المحاولات.

وتابعت يارا نعوم أن عماد متعب ذاكرته ضعيفة ولا ينتبه للتفاصيل، مضيفة: ممكن أغير لون شعري أو أقصه وهو لا يلاحظ أي تغيير.

يارا نعوم ولدت في عام 1987 في القاهرة بمصر، وهي واحدة من ملكات جمال مصر ومتزوجة من لاعب كرة القدم المعتزل عماد متعب، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر في عام 2008.