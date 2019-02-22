ياسر القحطاني عن الكلاسيكو: مباراة ضد النمور ما لها إلا الأسد

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني عن سعادته بحسم الأزرق كلاسيكو الاتحاد والهلال لصالحه بهدفين دون رد.

وعلق ياسر القحطاني على نتيجة قمة الاتحاد والهلال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “في مباراة ضد النمور ما لها إلا الأسد”، في إشارة إلى تألق الفرنسي بافيتيمبي غوميز صاحب الهدف الأول.

وتابع ياسر القحطاني تغريدته قائلًا: “الكلاسيكو دائمًا صعب.. لكن الموج الأزرق قدها بنجومه هاردلك للاتحاد ومثل ما تقول العادة صدارة بس”.

ودائمًا ما يحرص النجم ياسر القحطاني على مساندة ودعم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عبر حسابه على “تويتر”، أملًا في الحفاظ على صدارة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ولعب الاتحاد والهلال بالأمس على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ضمن منافسات الجولة الـ21 من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز الزعيم بثنائية غوميز وسالم الدوسري.