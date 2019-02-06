يخصان ملك السويد وزوجته.. العثور على تاجين مرصعين باللؤلؤ في سلة القمامة

المواطن - متابعة

في واقعة مثيرة، عثرت الأجهزة الأمنية السويدية على أهم أجزاء مجوهرات التاج السويدي، التي تعد من الكنوز الملكية الأثرية ذات الرمز السيادي، والتي سرقها لصوص وهربوا مستخدمين زورقا سريعا.

وعثرت الأجهزة الأمنية على تاجين مرصعين باللؤلؤ، صنعا خصيصا لملك السويد كارل التاسع وزوجته الملكة كريستينا في أوائل القرن السابع عشر، وكانا على سلة قمامة في أحد شوارع العاصمة السويدية استوكهولم.

والتاجان هما جزء من مجموعة مجوهرات سرقت من خزانة عرض في كاتدرائية سترينغنس في يوليو الماضي، وتقدر قيمتهما بحوالي 7.2 مليون دولار.

وجاء العثور على التاجين، اللذين يعود تاريخهما إلى العام 1611، أثناء محاكمة مشتبه به يبلغ من العمر 22 كان قد ألقي القبض عليه في سبتمبر الماضي.

وبحسب الشرطة السويدية، فقد سرق رجلان التاجين من الكاتدرائية في وضح النهار، وفرا بواسطة دراجة هوائية نسائية، ثم بواسطة زورق سريع في بحيرة غربي استوكهولم.

وتمكنت الشرطة من القبض على أحد اللصين، متتبعة الحمض النووي له بعد أن عثر على دمائه في مكان السرقة، واعترف المشتبه به بأنه سرق الدراجة الهوائية والزورق السريع، لكنه نفى سرقة التاجين.

يشار إلى أن التاجين كانا قد دفنا مع الملك والملكة عقب وفاتهما، لكن تم استخراجهما ونقلا للعرض لزوار الكنيسة لاحقا.