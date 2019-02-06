يضم 353 قطعة والتسليم خلال شهرين.. بدر بن سلطان يتفقد مشروع إسكان الكامل

المواطن - مكة المكرمة

واصل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة , جولاته على محافظات المنطقة اليوم حيث زار محافظتي الكامل وخليص .

وخلال زيارته إلى محافظة الكامل وقف أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة على مشروع الإسكان ومساحته 400 ألف م2 والذي تبلغ نسبة الإنجاز به 95% ويضم 353 قطعة من الأراضي المطورة وسيبدأ تسليمها للمواطنين خلال شهرين.

كما ترأس اجتماع المجلس المحلي لمحافظة الكامل حيث اطّلع على المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمتعثرة.

جاء ذلك بحضور وكيل الإمارة د.هشام الفالح وعدد من مديري القطاعات الحكومية وأعضاء المجلس.

ويشمل برنامج زيارة أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة لقاء عدد من الأهالي والشباب ، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية ، كذلك وضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات ، كما يدشّن سموه عدداً من المشاريع والمبادرات , ويزور عدداً من أصحاب الفضيلة المشايخ والمواطنين , ويلتقي أسر شهداء الواجب في المحافظتين .

