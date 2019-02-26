يوفنتوس يُطارد نجم إنتر ميلان المتمرد

المواطن - محمد سمعه

يرغب نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي.

وحتى الآن لم يتوصل إيكاردي لاتفاق حول تجديد العقد مع إنتر ميلان، مما دفع النادي الإيطالي لسحب شارة القيادة من اللاعب الأرجنتيني مع تصاعد وتيرة الخلافات بين إيكاردي وإدارة النادي في الفترة الأخيرة بسبب زوجته واندا نارا.

وقالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي يوفنتوس مهتم بقوة بضم إيكاردي في الميركاتو الصيفي المقبل لتدعيم صفوفه الهجومية.

ولكن يوفنتوس بمفرده فقط في سباق التعاقد مع إيكاردي، حيث سيتنافس تشيلسي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي على ضم المهاجم الأرجنتيني بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان إيكاردي انضم إلى إنتر ميلان في عام 2013 قادمًا من نادي سامبدوريا الإيطالي، ويملك اللاعب الأرجنتيني شرط جزائي في عقده مع الإنتر قدره 110 ملايين يورو.