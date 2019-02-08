يومان على إيداع دعم حساب المواطن .. متى ينتهي التسجيل لدفعة مارس ؟

المواطن - الرياض

يترقب مواطنون يوم الأحد المقبل لإيداع الدفعة الـ15 من دعم برنامج حساب المواطن، فيما دعا حساب المواطن من لم يسبق له التسجيل في البرنامج إلى المسارعة في التسجيل قبل 10 فبراير الجاري حتى يستفيد من دعم دفعة مارس.

وقال حساب المواطن إنه يمكن التسجيل في البرنامج من خلال الدخول إلى الرابط التالي (هنا).

ويتبقى يومان فقط على إيداع دعم الدفعة الـ15 من برنامج حساب المواطن في حسابات المستفيدين، ويتم التسجيل في البرنامج من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لـ حساب المواطن بإدخال: ”رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

وأعلن حساب المواطن في وقت سابق صدور نتائج الأهلية للدورة الخامسة عشرة (لشهر فبراير)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط: هنا

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وفي وقت سابق، أعلن حساب المواطن أن حجم العمليات التبادلية للمعلومات بينه وبين أكثر من 18 جهة حكومية بلغ قرابة 4 مليارات عملية منذ انطلاق البرنامج وحتى نهاية شهر يناير 2019.

وأوضح حساب المواطن أن هذه العمليات أسهمت في ضمان رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال إعادة توجيهه ليتركز الدعم على الفئات الأكثر استحقاقًا والتأكد من صحة البيانات المسجلة ومطابقتها.

وقدم المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة على جهودهم وتعاونهم المثمر في كل ما يخدم المجتمع ويعزز من رفعة المواطن وبناء الوطن، حيث ساهموا بشكل أساسي في رفع جودة الخدمة من خلال تقديمهم المعلومات للبرنامج عبر التبادل المعلوماتي، وذلك سعيًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في الاستفادة من الدعم وتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية الناتجة عن تصحيح الأسعار.