​هازال كايا​ بالفستان الأبيض.. ماذا تعرف عن نهال العشق الممنوع ؟

المواطن - متابعة

احتفلت الممثلة التركية ​هازال كايا​ بزفافها مساء يوم أمس الأربعاء.

وظهرت الممثلة هازال كايا بفستان أبيض طويل وبسيط ووضعت على رأسها قبعة صغيرة تنسدل من أمامها قماشة شفافة أمام عينيها ومشكوك عليها بعض من الأزهار البيضاء أما من الخلف فانسدلت طرحتها الطويلة حتى لامست الأرض.

وبحسب تقارير، نظمت هازال كايا حفل زفافها بنفسها لانشغال عريسها علي أطاي بالعمل طوال الوقت خارج إسطنبول،

هازال كايا ولدت في مدينة إسطنبول، وهي تنتمي إلى عائلة من الطبقة العليا، وتخرجت من مدرسة ثانوية إيطالية في إسطنبول، في عام 2010.

وانفصل والداها بالطلاق (كلاهما محامين) عندما كانت 7 سنوات من العمر، لتتعرف هازال كايا إلى عالم الفنون في سن مبكرة جدًا، حيث أخذت وهي طفلة دروساً في الباليه لمدة 7 سنوات.

وتحب هازال كايا التانغو، وتطوير مهاراتها، أما فريقها المفضل في كرة القدم هو بشيكتاش.

كان أول دور للفنانة هازل كايا في عام 2007 وقدمت دور “جينكو” في مسلسل “الحلم الضائع”، وفي عام 2008، واصلت هازال كايا باعتبارها واحدة من الممثلات الرائدات وقدمت “نهال” في العشق الممنوع.

كما لعبت هازال كايا دور “فريحة” في الموسمين الأول والثاني من المسلسل التلفزيوني بعنوان (Adını Feriha Koydum) (أسميتها فريحه) وحقق المسلسل أعلى نسب المشاهدة التلفزيونية في تركيا.