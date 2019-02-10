10 أشهر على الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات ولم ينفذ منها ضابط واحد!

المواطن - الرياض

فتح برنامج “يا هلا”، المذاع على قناة روتانا خليجية، ملف إيقاف الخدمات ثانية، بعد المزيد من الشكاوى بشأن مرور 10 أشهر على الضوابط الجديدة لإيقاف الخدمات، ولكن رغم ذلك لم يُنفذ منها ضابط واحد!

وقال عبدالله قحل- متضرر من إيقاف الخدمات-: إنه من المفترض ألا يتعرض أحد لحقوقه الأساسية مثل حقه في العمل وتجديد هويته الوطنية، موضحًا أن هويته منتهية منذ 4 سنوات ولا يقدر على أن يجددها.

وعلق قحل على هذا الوضع المتأزم بقوله: “لو أنا مسجون أحسن لي”.

أما شروق سعود- متضررة من إيقاف الخدمات- فأكدت أن حياتها أصيبت بشلل تام، فهي لا تقدر على التوظيف أو أخذ ساند، وهويتها وجوازها انتهوا منذ سنوات ولا تستطيع تجديدهما أيضًا.

وتابعت شروق: إذا طلبت من القاضي يرفع الإيقاف لمدة يوم لتجديد الهوية طلب أدفع 25 ألف ريال.

من جهته، علق عضو مجلس الشورى عبدالله السفياني، على قضية إيقاف الخدمات بالتأكيد على أن الكثير من الأنظمة لها آثار سلبية، لذلك يجب أن تراجع كل فترة، مشددًا على أن عدم تمكن البنوك من تحصيل حقوقها يضر الاقتصاد الوطني.