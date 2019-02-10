10 معلومات عن رئيس السلفادور نجيب بوكليلي

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شكل فوز نجيب بوكليلي برئاسة السلفادور حالة من الجدل فما بين الهوية القومية والهوية الدينية وقف العرب يبحثون عن هوية القادم الجديد خاصة فيما يتعلق بميوله وعلاقته بالكيان الصهيوني.

وبرغم ندرة المعلومات حول نجيب بوكليلي إلا أنه يمكن تلخيص أبرز النقاط في مسيرته السياسية فيما يلي:

– اسمه هو ناييب بوكيلي ويتم ترجمته إلى نجيب بوكليلي أو نجيب أبو كيلة قطان في اللغة العربية.

– عمره 37 عامًا فهو من مواليد 1981 وهو رئيس السلفادور الأصغر على مدى تاريخ البلاد.

– هو ابن لاجئ فلسطيني أصوله من لبيت لحم وأمه من السلفادور .

– تزوج نجيب بوكليلي منذ 4 سنوات امراة من السلفادور تدعى جابريلا رودريجز.

– تولى نجيب بوكليلي في عام 2015 رئاسة بلدية عاصمة سلفادور حتى العام الماضي 2018.

– يعتنق نجيب بوكليلي الفكر اليساري وكوّن ائتلافا سماه بـ”أفكار جديدة” يضم حزبا يمينيا له 11 مقعدًا بالبرلمان.

– يحتفظ نجيب بوكليلي بعلاقات قوية مع إسرائيل وقد سبق له زيارة دولة الاحتلال.

– زار نجيب بوكليلي حائط المبكى وشارك في طقوس دينية يهودية

– ترشح نجيب بوكليلي للرئاسة عن حزب التحالف الكبير من أجل الوحدة وفاز بأغلبية الأصوات المطلقة.

– نجيب بوكليلي سادس رئيس في تاريخ السلفادور منذ انتهاء الحرب الأهلية في 1992 والتي استمرت 12 عاماً.

ويتبادل حزبان فقط حكم السلفادور منذ انتهاء الحرب الأهلية الدامية عام 1992 وهما حزب جبهة فارابوندو مارتي اليساري الحاكم ومنافسه المحافظ حزب التحالف الوطني الجمهوري.

ومن شأن فوز بوكيلي أن ينهي عقودا من سيطرة نظام الحزبين على مقاليد السياسة في السلفادور.

وسيكون على الرئيس الجديد مواجهة العنف المتزايد في البلاد حيث تشهد السلفادور أعلى معدلات للجريمة في العالم حيث يبلغ معدل جرائم القتل فيها 51 لكل مئة ألف نسمة.

