10 وظائف شاغرة لدى شركة الأهلي إسناد في 9 مدن

10 وظائف شاغرة لدى شركة الأهلي إسناد في 9 مدن

2019/02/26
الساعة 8:29 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الأهلي إسناد- المتخصصة بتقديم خدمات الإسناد الخارجي- التابعة لمجموعة البنك الأهلي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (10) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مسؤول تنفيذي المبيعات التمويل العقاري”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، والدمام، وأبها، وجازان، وحائل، وبريدة، والخبر، وخميس مشيط، والأحساء”.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 



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