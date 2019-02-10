10 وظائف للجنسين في بنك الإمارات دبي الوطني عبر برنامج تمهير

المواطن - الرياض

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني بالتعاون مع صندوق (هدف) توفر 10 وظائف شاغرة للرجال والنساء من خلال برنامج تمهير (للتدريب على رأس العمل)، للعمل بالبنك بمدينة الرياض، للعمل بمسمى (مندوب مبيعات)، لحديثي التخرج من حملة البكالوريوس، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مندوب مبيعات (10 وظائف).

وصف التدريب:

– تمثيل الشركات كمندوب لبيع السلع والخدمات، وتكوين علاقات مع العملاء والحفاظ عليها، وفهم احتياجاتهم وتوفير الحلول المناسبة.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص التسويق.

3- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

4- عدم الالتحاق بأي عمل حالياً.

5- لم يستفد من برنامج (تمهير) في فترة سابقة.

نبذة عن برنامج تمهير :

– هو برنامج تدريب على رأس العمل موجَّه للخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، ويهدف إلى تدريبهم في المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة في القطاع الخاص، ليتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

– تمهير مُخصص للخريجين والخريجات الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه الذين لم يعملوا بأي وظيفة خلال الأشهر الستة الأخيرة (لمزيد من التفاصيل حول برنامج تمهير اضغط هنا).

طريقة التقديم: من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).