100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء في وزارة البيئة .. رابط التقديم هنا

الساعة 9:54 مساءً

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن 100 وظيفة إدارية وفنية للرجال والنساء، مشمولة بسلم رواتب الموظّفين العام بالتعاقد.

ودعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الراغبين بالتقدّم إلى زيارة موقعها الإلكتروني على الرابط: هنا