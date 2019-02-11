11 وظيفة إدارية شاغرة في شركة موبايلي بالرياض

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول التواصل الداخلي.

. موظف الأنظمة الإدارية (عدد 4 وظائف).

. أخصائي تكامل.

. أخصائي المخاطر الأمنية (عدد 3 وظائف).

. مهني المخاطر الأمنية (عدد وظيفتين).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 مارس 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).