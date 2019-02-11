11 وظيفة صحية شاغرة للجنسين في مركز أرامكو الطبي

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين والمقيمين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظتي الظهران والأحساء.

وأبرز المركز، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي الأمراض العصبية (الظهران).

. أخصائي الأمراض العصبية (الأحساء).

. أخصائي الأمراض الجلدية (الظهران).

. أخصائي عناية مركزة أطفال (الظهران).

. استشاري علم الأمراض (الظهران).

. مساعد طبيب الأسنان (الأحساء).

. مساعد أول طبيب الأسنان (الأحساء).

. مساعد مشارك طب الأسنان (الأحساء).

. منسق مشروع- مدير التمريض (الظهران).

. منسق مشارك برنامج/ مدير وحدة التمريض- وحدة الصحة السلوكية (الظهران).

. ممرض عيادة- العمل والتسليم/ القبالة (الظهران).

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)