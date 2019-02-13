13 وظيفة شاغرة لدى شركة بي إيه إي سيستمز في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في المدن التالية: “الرياض، وتبوك، والطائف”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول ضمان الجودة (الرياض).

. قائد فريق خدمات الاستشارات الإدارية للأسطول (الطائف).

. مخطط إدراج إمكانية إدارة الأسطول (الطائف).

. فني صيانة الطائرات (تبوك).

. مشرف مناوب المحاكاة (الرياض).

. مشرف فني صيانة الطائرات (الرياض).

. أخصائي معدات الطائرات (تبوك).

. مهندس محاكاة مراقبة الأسلحة (الرياض).

. مدرب فني ميكانيكي (الطائف).

. مدرب فني كهربائي (الطائف).

. فني خزانات الوقود- التايفون (الطائف).

. فني الخروج- التايفون (الطائف).

. مشرف فني خزانات الوقود- التايفون (الطائف).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 فبراير 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)