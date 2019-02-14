14 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في شركة جنرال إلكتريك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والظهران”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير الخدمات اللوجستية.

. مستشار.

. مدير أول الدعم الفني.

. مراقب مشروع.

. أخصائي إدارة الموردين.

. أخصائي إدارة المشاريع.

. مهندس دعم فني.

. مشرف أنشطة عمليات الصيانة.

. رئيس العمليات المالية.

. مهندس خدمات ميداني.

. مدير مشروع.

. مستشار أول.

. مستشار تطبيقات.

. أخصائي اتصالات- العلاقات الإعلامية.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 فبراير 2019م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)