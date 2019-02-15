15 زيارة بين المملكة ومصر منذ مبايعة الملك سلمان

المواطن – ساجد الشريف

قبل الزيارة الحالية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الراهنة إلى مصر، ومنذ مبايعته ملكًا للسعودية في 23 يناير 2015، جرت 15 زيارة متبادلة لقيادات البلدين، من أجل تعزيز أواصر العلاقة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين المحوريين في المنطقة العربية والشرق أوسطية.

الزيارات الـ15 من أحدثها إلى أقدمها:

(1) 27 نوفمبر 2018.. زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر ضمن الجولة العربية التي سبقت المشاركة في قمة العشرين في الأرجنتين (1 ديسمبر).

(2) 14 إبريل 2018 زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى السعودية لحضور القمة العربية في الظهران.

(3) 4 مارس 2018.. زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمصر قبل جولة إلى بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.

(4) 23 إبريل 2017.. زيارة الرئيس السيسي إلى الرياض من أجل مباحثات مهمة.

(5) 20 مايو 2017.. زيارة الرئيس السيسي إلى الرياض للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشارك في تدشين المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) في 21 مايو.

(6) 7 إبريل 2016.. زيارة تاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر لمدة 5 أيام (من 7 إلى 11 إبريل).

(7) 10 مارس 2016.. زيارة الرئيس السيسي إلى حفر الباطن، لحضور اليوم الختامي لمناورات “رعد الشمال”.

(8) 15 ديسمبر 2015.. زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، عندما كان وليًّا لولي العهد، من أجل مباحثات مشتركة.

(9) 2 ديسمبر 2015.. زيارة رئيس وزراء مصر المهندس شريف إسماعيل إلى السعودية، ضمن وفد وزاري، للمشاركة في الاجتماع الأول للجنة التنسيقية السعودية المصرية المشتركة.

(10) 10 نوفمبر 2015.. زيارة الرئيس السيسي بزيارة للرياض للمشاركة في القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.

(11) 30 يوليو 2015.. زيارة الأمير محمد بن سلمان عندما كان وليًّا لولي العهد لمصر، من أجل مباحثات مشتركة.

(12) 2 مايو 2015.. زيارة الرئيس السيسي للسعودية، من أجل مباحثات مشتركة.

(13) 27 مارس 2015.. زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر، لحضور القمة العربية في دورتها الـ26.

(14) 13 مارس 2015.. زيارة ولي العهد السابق الأمير مقرن بن عبدالعزير لمصر، لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

(15) 28 فبراير 2015.. زيارة الرئيس السيسي للرياض، بعد 5 أيام من تولي الملك سلمان الحكم.