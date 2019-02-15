15 وظيفة شاغرة لدى مجموعة شاهيني في 4 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، وخميس مشيط”.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. موظف معالج النظام (عدد وظيفتين/ الرياض).

. منسق الأسطول (عدد وظيفتين/ خميس مشيط).

. مراقب المخزون (الرياض).

. موظف مستودع (عدد وظيفتين/ الدمام).

. موظف مستودع (عدد وظيفتين/ جدة).

. موظف مستودع (عدد 4 وظائف/ الرياض).

. فني ميكانيكي (عدد وظيفتين/ جدة).

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 إبريل 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)