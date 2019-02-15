15 وظيفة هندسية شاغرة للسعوديين في شركة ياسرف

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير “ياسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في محافظة ينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مستشار العقود (عدد وظيفتين).

. مخطط المواد (عدد 3 وظائف).

. مهندس أجهزة.

. مهندس معدات (عدد وظيفتين).

. مراقب صيانة- وحدة ورش العمل الميكانيكية.

. مهندس صيانة (عدد 3 وظائف).

. مهندس مشاريع.

. مراقب صيانة.

. أخصائي معدات هندسية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)