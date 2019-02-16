16 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة في جنرال إلكتريك

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، والدمام، والظهران، والخبر، والأحساء”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير الموارد البشرية.

. أخصائي سوائل ميداني.

. مستشار تطبيقات.

. مدير خدمة التوصيل.

. مدير مالي.

. محلل سجلات.

. محلل مهندس دعم العملاء.

. مشرف ميداني- خدمات الآبار المتكاملة.

. مهندس برمجيات.

. أخصائي تدريب سريري.

. مهندس تصاميم المنازل وخدمات تقييم العملاء.

. مدير الاتصال الميداني.

. أخصائي أول تجاري.

. مدير المبيعات.

. مدير البرنامج- الصحة الرقمية.

. مهندس- هندسة تطبيقات العملاء.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2019م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)