16 وظيفة شاغرة لدى شركة جنرال إلكتريك في 5 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة جنرال إلكتريك “General Electric”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “الرياض، وجدة، والدمام، والظهران، والخبر”.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي دعم فني.

. مهندس التطبيقات التجارية.

. مستشار تطبيقات.

. مدير مبيعات أول.

. مستشار الموقع- الأداء.

. مدير أول مصنع.

. مهندس برمجيات.

. مهندس مراقبة الجودة.

. مهندس تصنيع- اللحام.

. مدير المشروع الفني.

. مهندس خدمات ميداني.

. مدير استشارات التحليلات.

. مدير مشاركة نجاح العميل.

. مدير مشروع.

. مدير أول المصادر.

. مدير الشؤون المالية- عمليات التصنيع.

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2019م.

ونوَّهت الشركة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول من (هنا)