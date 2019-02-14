170 متحدثًا من 20 دولة يناقشون 300 بحث في ملتقى الأنف والأذن والحنجرة بالدمام

المواطن _فهد الغشام - الدمام

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، فعاليات المتلقي الدولي الحادي عشر للجمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة الذي يستضيفه مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام.

ويقام الملتقى خلال الفترة من 14 إلى 16 فبراير الجاري في فندق ميريديان الخبر ويضم 170 متحدثاً من 20 دولة بالإضافة إلى مشاركة جمعية الأطفال زارعي القوقعة الخيرية، ومنصة القوقعة العربية، وحضور عدد كبير من الاستشاريين ورؤساء الجمعيات الخليجية والعربية.

وثمن المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام الدكتور منصور توفيق الدعم الكبير التي يحظى به القطاع الصحي بالمملكة من لدن حكومتنا الرشيدة مبيناً بأن رعاية وحضور أمير المنطقة لهذا الملتقى هو امتداد للدعم الكبير للبرامج العملية التي ينفذها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام لتقديم رعاية صحية وطبية متكاملة ولتحقيق رؤية المملكة 2030 وبدعم كبير من التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية.

من جهته أوضح رئيس الملتقى الدكتور مساعد بن علي الزهراني رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أن الملتقى سيتناول على مدار ثلاثة أيام عدداً كبيراً من الموضوعات الطبية من خلال 300 ورقة عمل أهمها المستجدات في زراعات القوقعة وأمراض الأذن وأسبابها. كذلك استعراض التقنيات الحديثة في جراحات مجرى التنفس للأطفال واستخدام الروبوتات في جراحة أورام الحنجرة وكذلك استخدامات المنظار في جراحات قاع الجمجمة. واستعراض المشاركين خبراتهم في علاج أمراض الصوت جراحياً ومستجدات العلاج التخاطبي والسمعيات مضيفاً بأنه سيتم عقد قبل وأثناء الملتقى أكثر من 8 ورش عمل وتدريب، من أبرزها تشخيص وعلاج الدوار، والتقنيات الحديثة في تشخيص أمراض الأذن بالأشعة، وأورام الغدة الدرقية وعلاجاتها.

من جانبه أكد رئيس الجمعية السعودية للأنف والإذن والحنجرة البرفسور عبدالرحمن حجر أن هذا الملتقى يعزز فرص التفاعل والتواصل بين الأطباء من مختلف أرجاء المملكة للاطلاع على أبرز مستجدات الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل في مجال أمراض الأنف والأذن والحنجرة عبر احتضان هذا الملتقى نخبة مشرفة من الأساتذة والاستشاريين والمختصين من مناطق المملكة ودول الخليج والمنطقة العربية ودول العالم.