1726 معتقلاً فلسطينياً في سجون بشار

المواطن - واس

أعلنت اللجان الشعبية الفلسطينية أن النظام السوري شن خلال الساعات الماضية حملة اعتقالات واسعة في صفوف ؤ في دمشق ومناطقها المجاورة .

وأكدت اللجان الفلسطينية في بيان من بيروت أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت اليوم اللاجئ الفلسطيني محمد يوسف هجرس خلال مروره على حاجز السومرية قرب دمشق، دون معرفة أسباب اعتقاله أو مكان احتجازه، مشيرة إلى أن المعتقل هو من أبناء مخيم خان الشيح للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق.

وكانت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا قد أعلنت في تقرير سابق أنها وثقت حتى الآن 1726 معتقلاً فلسطينياً في سجون الأجهزة الأمنية السورية.