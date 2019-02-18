18 وظيفة فنية وإدارية شاغرة لدى مجموعة الراشد في 3 مدن

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده- عبر موقعها الإلكتروني- عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مشغل ميكانيكي مخرطة (عدد 8 وظائف/ الدمام).

. مشغل ماكينات CNC (عدد 6 وظائف/ الدمام).

. ممثل مبيعات (الرياض).

. ممثل مبيعات (جدة).

. ممثل مبيعات (عدد وظيفتين/ الدمام).

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2019م.

وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من (هنا).