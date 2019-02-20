20 ألف يورو ثمن سيارة زفاف وزيرة خارجية النمسا

المواطن - متابعة

بيعت السيارة المكشوفة من نوع فولكس واغن بيضاء اللون، التي استُخدمت في حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل، في مزاد بقيمة 20 ألف يورو.

السيارة التي قام بالتوقيع عليها العديد من المشاهير ورؤساء العالم بيعت لصالح مؤسسة خيرية حيث تبرعت الوزيرة النمساوية بثمن السيارة.

يذكر أن السيارة كانت من بين أغلى ثلاثة أشياء بيعت في المزاد حيث احتل المركز الأول، صفحة إعلانية في صحيفة “Kurier” وقد تم بيعها مقابل 27 ألف يورو، وجاء في المرتبة الثانية، الخروج مع رئيس بلدية فيينا والعشاء معه لثمانية أشخاص مقابل 22 ألف يورو، وجاء في المركز الثالث سيارة الزفاف بقيمة 20 ألف يورو.

ويشار إلى أن حفل زفاف وزيرة الخارجية النمساوية أقيم في 18 أغسطس من العام الماضي.