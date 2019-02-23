205 مستفيدين من قافلة الكوثر الصحية 2 في حبيل رجال ألمع

المواطن - سعيد آل هطلاء - رجال ألمع

أقامت جمعية الكوثر الصحية في عسير، اليوم السبت، بالتنسيق مع الجمعية الخيرية بمركز الحبيل التابعة لمحافظة رجال ألمع القافلة الصحية 2، وذلك بوادي ريم رجال ألمع.

وأكد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية بمركز الحبيل، حسن البعاقية، أن القافلة الصحية 2 تأتي ضمن الأنشطة الثابتة للجمعية، والتي تحرص من خلالها على كافة الدعم للمحتاجين والفقراء من المواطنين والمقيمين في كافة المجالات، والتي من بينها الصحة والخدمات الطبية، حيث حققت هذه القافلة الثمرة المرجوة منها ولله الحمد، وذلك من خلال الأعداد الكبيرة المراجعين الذين قدموا للاستفادة منها ومن خبرات الاستشاريين والأخصائيين المتواجدين في القافلة، موجهًا الشكر لكل العاملين والداعمين، وخص بالشكر رجل الأعمال الشيخ ناصر الزغيبي الذي قام بدعم هذه القافلة.

وشملت القافلة التي انطلقت الساعة الثامنة والنصف صباحًا وحتى الرابعة عصرًا عددًا من التخصصات وهي (الباطنية- الأنف والأذن والحنجرة- العيون- المسالك- طب الأسرة)، وذلك لتشمل أكبر شريحة ممكنة من المراجعين، حيث بلغت إحصائية عدد المراجعين 205 حالات، تم تحويل 98 حالة للمستشفيات لمتابعة حالاتهم.