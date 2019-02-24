24 وظيفة شاغرة لدى شركة نسما القابضة في 3 مدن

24 وظيفة شاغرة لدى شركة نسما القابضة في 3 مدن

2019/02/08
الساعة 12:26 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، توفّر عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من “الرياض، وجدة، والخبر”.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. عامل خدمات (عدد 4 وظائف/ جدة).

. عامل خدمات (عدد 4 وظائف/ الخبر).

. مشرف المخزن (جدة).

. سائق معدات ثقيلة (عدد 5 وظائف/ جدة).

. سائق معدات ثقيلة (عدد 5 وظائف/ الرياض).

. سائق معدات ثقيلة (الخبر).

. مشرف تقنية المعلومات (جدة).

. منسق استيراد (جدة).

. مهندس تخطيط- مهندس ميكانيكي (عدد وظيفتين/ جدة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 6 فبراير 2019م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 ابريل 2019م.

وأشارت الشركة، إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 



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