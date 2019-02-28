28 وظيفة شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل

المواطن- خالد الأحمد

أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكيّة بمحافظة الجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الفنية والإدارية الشاغرة للرجال، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة خطوط الخدمات الصناعية المحدودة، وشركة الخدمات الفنية للأدوات العملية، وأفيردا السعودية العالمية المحدودة” في محافظة الجبيل الصناعية.

وأبرز البرنامج أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني ميكانيكي (عدد 10 وظائف).

. فني أنايبب (عدد 5 وظائف).

. فني صيانة عامة (عدد 10 وظائف).

. فني كهرباء.

. فني تكييف.

. مراقب عمال.

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعه الإلكترونيّ للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 مارس 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا).