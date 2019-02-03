3 أوامر أصدرها الأمير محمد بن سلمان باسم الملك تُسجل في تاريخ السعودية

المواطن - الرياض

الإنجاز مرادفه والحسم عنوانه، فبعد ساعات من أمر الملك بانابته في إدارة شؤون الدولة خلال فترة غياب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خارج المملكة ، أصدر نائب الملك الأمير محمد بن سلمان 3 أوامر كبرى باسم الملك سلمان تُسجل في تاريخ المملكة.

ريما بنت بندر أول سفيرة للمملكة:

وكان الأمر الملكي الأول بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير، وهي خطوة تحدث للمرة الأولى في تاريخ السعودية ليضيف إنجازًا جديدًا ويسطر مرحلة أخرى للمرأة السعودية.

وتحمل ريما بنت بندر تاريخًا من النجاح والتميز؛ حيث صنفتها مجلة “فوربس الشرق الأوسط” ضمن قائمة “أقوى 200 امرأة عربية” عام 2014، كما نالت “جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي” لعام 2017.

ويمكن الاطلاع على سيرتها الذاتية على الرابط ريما بنت بندر بن سلطان تدخل تاريخ المملكة من أوسع باب .. أول سفيرة سعودية

راتب شهر للعسكريين:

ولم يهمل الأمير محمد بن سلمان العسكريين درع المملكة وسيفها، ليكون الأمر الملكي الثاني تكريمًا من القيادة لأبناء هذا الوطن المعطاء من منسوبي القوات العسكرية كافة، وتقديرًا لما بذلوه من جهود وقدموه من تضحيات فداء للدين والوطن، حيث وجه بصرف راتب شهر مكافأة للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة.

خالد بن سلمان نائبًا لوزير الدفاع:

وبخلفية عسكرية وتاريخ مميز صدر الأمر الملكي بتعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وهو صاحب الخبرة الكبيرة وتدرب بشكلٍ مُكثف مع الجيش الأمريكي في كل من الولايات المتحدة والمملكة، بما في ذلك التدرب في قاعدة نيليس الجوية في ولاية نيفادا، ثم عمل ضابطًا في مكتب وزير الدفاع.

ويمكن الاطلاع على المزيد وسيرته الذاتية على الرابط الطيار محارب داعش نائبًا لوزير الدفاع.. ماذا تعرف عن مسيرة خالد بن سلمان العسكرية؟