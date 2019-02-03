3.5 كم سباحة في المانش.. مهاجر إيراني يروي تفاصيل رحلة الوصول لبريطانيا

المواطن - محمود نبيل - القاهرة:

كشف مهاجر إيراني شاب المصاعب التي تحملها من أجل الهروب من جحيم نظام الملالي في بلاده، ليصل إلى بريطانيا على متن زورق تجديف عبر قناة المانش بين إنجلترا وفرنسا مطلع العام الجاري.

وأوضح مهرداد كاظمي البالغ من العمر 30 عاماً خلال حديث لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تفاصيل رحلته للسفر مسافة 3500 كيلومتر بعد النزول من قارب صغير قابل للنفخ، حيث أجبرت رحلته التي ضمت 40 شخصاً آخر من المهاجرين، على العمل من أجل توفير سبل الإنقاذ لهم.

وفي حديثه عن اللحظة التي وصل فيها إلى بريطانيا، قال مهرداد لصحيفة ديلي ميل: “كنت أشعر بالبرد الشديد بعد ساعات في البحر فوقعت.. وكانت ساقي صلبة ولا أقدر على حراكها”.

وأضاف: “كنت سعيدًا للغاية للوصول إلى إنجلترا”.

وكشف مهرداد عن قيامه بتأجير شخص في تركيا لتغطية كامل تكاليف رحلته، والتي كلفته أكثر من 5،500 جنيه إسترليني.

وقال مهرداد، الذي روى قصته من خلال مترجم، إنه فر من إيران عندما استهدفته الشرطة السرية في البلاد بسبب نشاطه السياسي، حيث عارض النظام السلطوي.

وتابع: “أعتقد أن الناس يجب أن يكون لهم صوت، وبدأنا في إرسال النشرات والمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

ويواجه نظام الملالي أي محاولات من هذا القبيل بالقوة الغاشمة وبالاعتقالات، وهو الأمر الذي ساعد في تأجج مشاعر الشعب الإيراني خلال السنوات القليلة الماضية، لا سيما وأنهم يشعرون بحالة من النهب والسرقة لثروات بلادهم من قبل الملالي، الذين يواجهونها إلى العناصر والتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط.