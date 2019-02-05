32 وظيفة شاغرة للجنسين في مديرية السجون

المواطن - الرياض

أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن طرح 32 وظيفة إدارية شاغرة على برنامج التشغيل الذاتي للرجال والنساء بمديني الرياض وجدة.

وقالت الإدارة إن الوظائف المتاحة حالياً هي: “المساعد للشؤون التنفيذية والتشغيل-مدير إدارة الموارد البشرية- أخصائي شؤون الموظفين- أخصائي أنظمة إدارية-مساعد إداري- محاسب- سكرتير طبي – سكرتير-أخصائي تقنية المعلومات – مراسل – كاتب – سائق”.

وطالبت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية جميع من تنطبق عليه الشروط إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية وصور من إثبات الهوية إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected] وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.