4 أشياء يجب محوها من الجوال والحاسب فورًا

المواطن - متابعة

بات كل من الجوال والحاسب الآلي جزءا مكملا لحياة الإنسان بسبب الارتباط الشديد الناتج عن الخدمات المستحدثة التي تتنافس شركات تصنيع الهواتف في تصنيعها.

لكن الجوال يمكن أن يتعرض للسرقة أو الفقد أو يصل إلى يد شخص ثالث فيصل بقصد أو من دون قصد إلى أمور لا ينبغي له أن يصل إليها.

فيما يلي بعض الأشياء التي لا يجب الاحتفاظ بها على الجوال :

أرقام بطاقات الائتمان

تمنح أرقام بطاقات الائتمان الموجودة على الحاسوب أو الجوال اللصوص كنزا قد يكبدك خسائر فادحة، خصوصا أن غالبية متصفحات الإنترنت تحفظ هذه الأرقام من أجل الاستخدام في المرات اللاحقة من خلال خاصية “الملء التلقائي”.

وينصح الخبراء بضرورة حذف بيانات بطاقة الائتمان التي يتم حفظها عادة في متفصح غوغل كروم عبر هذه الخاصية، من خلال الدخول إلى الإعدادات المتقدمة للمتصفح ومسح البيانات هناك.

الكشوفات البنكية

ترسل العديد من البنوك للمستفيدين كشوفات شهرية عن طريق البريد الإلكتروني ، وإذا ما قمت بتنزيل هذه الكشوفات على حاسوبك، أو هاتفك الجوال فستكون عرضة لاختراق بياناتك الحساسة من خلال هذه الكشوف.

ويوصي الخبراء بحذف هذه الملفات من الحاسوب على الفور، قبل أن يستغلها أحد المخترقين المحتملين.

المعلومات الشخصية

يقول الخبراء إن المعلومات الشخصية، مثل تاريخ ميلادك والاسم الكامل والعنوان ورقم الهاتف، تعطي اللصوص الإلكترونيين إمكانية انتحال شخصيتك.

ويمكن لهذه المعلومات أن توفر للصوص فرصة لتغيير معلومات حسابك وإغلاق خدماتك الرقمية في بعض الحالات. لذا ينصح بعدم إبقاء معلومات من هذا القبيل في حاسوبك.

الصور والمقاطع الخاصة

الصورة قد تساوي آلاف الدولارات في أيدي المجرمين الإلكترونيين كما يقول الخبراء، محذرين من أن القراصنة قد يستخدمون الصور الشخصية لسرقة هويتك.

وفي بعض الأحيان يقوم بعض اللصوص الإلكترونيين بمساومة الضحية على إرجاع الصور أو البيانات مقابل فدية، كما أن سرقة الصور قد تشمل صور أطفالك أو أفراد عائلتك، مما يجعلهم عرضة للخطر.