4 أهداف لتوطين قطاع المطاعم والمقاهي وتوفير 50 ألف فرصة عمل

المواطن - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن مبادرة مشتركة جديدة تهدف إلى توطين قطاع المطاعم والمقاهي.

وأوضحت العمل أن توطين المطاعم والمقاهي مبادرة مشتركة لعدد من الجهات تهدف لتمكين المواطنين والمواطنات من الالتحاق بسوق العمل وتطوير قدرات ومهارات الباحثين عن العمل.

ولفتت العمل إلى أن الهدف هو توظيف المواطنين الباحثين عن عمل في قطاع المطاعم والمقاهي، مع تطوير القدرات والمهارات للباحثين عن عمل، وأيضًا عمل تطبيق خاص لعرض فرص العمل في قطاع المطاعم، ورابعًا توفير فرص عمل ملائمة للأيتام وأصحاب الهمم.

وتستهدف المبادرة 50 ألف مواطن من السعوديين من الرجال والنساء، والمستهدف حتى 2023 توفير 50 ألف فرصة عمل.