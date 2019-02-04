4 خطوات للإبلاغ عن تغيب العمالة إلكترونيًا

المواطن - الرياض

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل تغيب العمالة الوافدة إلكترونيا كما كشفت عن إجراءات ضمان عدم كيدية البلاغات.

وأطلقت منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، مبادرة تمكن صاحب العمل أو من ينوب عنه من تقديم بلاغ تغيب العامل عن العمل، كما تمكن مقدم البلاغ من استعراض أو إلغاء البلاغ من خلال إدارة بلاغات التغيب.

وتهدف المبادرة إلى إعطاء الفرصة للعامل للتظلم في حال تعرض للبلاغ الكيدي، وعدم إساءة أصحاب الأعمال والمنشآت استعمال خدمة تقديم بلاغات التغيب، وتحري الدقة في البلاغات المقدمة من طرف العمل وصاحب العمل، وتوفير بيئة عمل صحية يعرف فيها الجميع حقوقه وواجباته. وتتاح الخدمة لجميع نطاقات المنشآت.

ويشترط على صاحب العمل للحصول على الخدمة:

تسجيل الدخول على بوابة الخدمات الإلكترونية للمنشآت، أن تكون المنشأة قائمة.

أن تكون حالة العامل على رأس العمل.

ألا يكون للعامل دعوى على المنشأة في نظام القضايا.

أن تكون رخصة العمل أو الإقامة الخاصة بالعامل سارية المفعول أو رخصة العمل والإقامة منتهية ولم يمض على انتهاء الإقامة عدد متغير من الأيام، إرفاق المستندات ذات العلاقة.

وأوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من خلال سلسة تغريدات عبر حسابها في تويتر الخطوات الإلكترونية لتقديم بلاغ تغيب العامل عبر مبادرة بلاغات التغيب.